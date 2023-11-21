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Eski eşini öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı adliyede

21.11.2023 10:44 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evine gelen eski eşini öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, eski eşi H.U. ile 4 ay önce boşanan Sevgi Taşkan, önceki akşam eski eşinin bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki evine gitti. Gece eve gelmeyen annesini merak eden kızı, babasının yaşadığı eve geldiğinde annesi Sevgi Taşkan’ı yerde kanlar içinde buldu. Genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Sevgi Taşkan’ın ensesinden tabanca ile vurularak öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayda kullanıldığı belirlenen silahı da odada yerde buldu.

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan H.U. ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa süre içerisinde saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan H.U., doktor raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sevgi Taşkan’ın cansız bedeni olay yerinde nöbetçi cumhuriyet savcısının ön otopsisinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yakalanan eski eş H.U. ise sorgulamasında, eski eşinin alkollü bir şekilde eve geldiğini iddia ederek, daha sonra aralarında tartışma çıktığını, kendisine hakaret etmesinin ardından darp edip daha sonra silahla vurarak olay yerinden kaçtığını ifade etti.
Zanlı ifadesi ve işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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