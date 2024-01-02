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Eski eşini öldüren, arkadaşını da yaralayan şüpheli tutuklandı

02.01.2024 14:11 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde caddede karşılaştığı eski eşini pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, kendisine engel olmaya çalışan arkadaşını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin D. yanında bulunan arkadaşı K.U. ile birlikte otomobiliyle seyir halindeyken eski eşi Arzu Çınar’ı gördü. Otomobilden inen Yasin D., yanına gittiği Arzu Çınar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yasin D. araçta bulunan pompalı tüfeği alarak Arzu Çınar’a ateş etti. Şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı K.U.’yu da bacağından vurdu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı, Yasin D. ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arzu Çınar’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yasin D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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