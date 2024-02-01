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Eski eşinin arkadaşını vuran adam hakim karşısında

İHA İHA
01.02.2024 15:40 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ayrıldığı eski eşinin baba evine kurşun yağdıran Yusuf K.’nin yargılanmasına başlandı.

Eski eşinin sosyal medyadan yazdığı mesajlara bakmaması üzerine çocuklara ’Annen mesajlara baksın’ dediği öğrenildi.

Olay, 28 Mayıs 2023’te Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. ayrıldığı eski eşi Seda Zeynep Ç. ile konuşmak istedi. Baba evinde bulunan Seda Zeynep Ç. durumu eşi Mehmet A.’ya haber verdi. Seda Zeynep Ç. görüşmek istememesi üzerine tartışma büyüdü. Yusuf K. tabancasıyla ateş ederken, Seda Zeynep Ç.’nin arkadaşı Nermin A. bacağından vurularak yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Nesrin S.’yi Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARGILANMASI BAŞLANDI

Eski koca Yusuf K.’nın Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık ile yakınları, taraf avukatları ve Seda Zeynep Ç. hazır bulundu.

Mahkemede savunmasını yapan tutuklu sanık Yusuf K. karanlıkta vurulan kişiyi görmediğini belirterek, “Anlaşmalı olarak boşandık. Çocuklar bende kalıyordu. Evlendiğini öğrendim olay günü Seda ile sosyal medyadan konuştum. Çocukları almak istediğimi söyledim. Çocukları almaya gittiğimde sokağın başında bekledim. Kapıya dayanmadım. Yoldayken Seda’nın eşi Mehmet A. beni aradı küfür etti. Sen bu eve nasıl gelirsin dedi. Yoluma devam ettim eve gireceğim sırada tekrar aradı nerede olduğumu sordu. Evde olduğumu söyledim ‘bekle geliyorum’ dedi. Bende evde küçük çocuklar olduğu için sen bekle ben geliyorum dedim. Evde bulunan ruhsatsız silahımı alarak yanına gittim. Sokağın başında beklerken dışarı çık diye bağırdım. Evden biri çıktı karanlık olduğunu için kim olduğunu göremedim. Çıkan kişinin Mehmet A. olduğunu sandım 5-6 kez korkutmak amaçlı ateş etmeye başladım. Gelen kişi ona ateş etmediğimi anlayınca üstüme doğru gelmeye başladı. Yaklaşınca eski kayınpederim Fahri Ç. olduğunu anladım ve ateş etmeyi bıraktım. Sokak boştu karanlıkta vurulan kişiyi görmedim. Mehmet’e öfkelenmiştim birine geleceğini düşünmedim” dedi.

Seda Zeynep Ç., “Çocuklar olduğu için görüşüyorduk. Daha sonra engelledim. Sosyal medyadan yazdı ben bakmayınca çocuğuma annen mesajlara baksın diye söyledi. Çocuklarımı ver dedi bende sıkıntı çıkmasın diye tamam dedim. Sokağa geldi bende çocukları teslim ettim. Daha sonra sosyal medyadan ‘hepinizin kafasına sıkmaya geliyorum’ dedi. Sokakta bağırmaya başladı babam sokağa çıktı. Silah sesleri geldi. Nermin kapıdan kendini araladı. O sırada Nermin vuruldu” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Yusuf K.’nin tutuklu halinin devamına karar verirken, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

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