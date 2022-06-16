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Eski FB Başkanı Yıldırım'ın haksız tutukluluk gerekçesiyle açtığı tazminat davası başladı

16.06.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldırım'ın, "şike davası" sürecinde 364 gün tutuklu kalması nedeniyle 707 milyon 741 bin lira maddi ve 70 milyon lira manevi tazminat istemiyle açtığı dava, ertelendi

İSTANBUL (AA) - Eski Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Şike davası" sürecinde 364 gün haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle açtığı 707 milyon 741 bin lira maddi ve 70 milyon lira da manevi tazminat davasının ilk duruşması yapıldı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Yıldırım'ın avukatları Abdurrahim Erol ve Mehmet Ayhan Çopuroğlu katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve SGK'ye yazılan yazıya cevap verildiğini belirten heyet, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan müzekkereye cevap verilmediğini tutanağa geçirdi.

Duruşmada, dava dilekçesini okuyan mahkeme heyeti, davacı vekillerine söz verdi.

Yıldırım'ın avukatları, dava dilekçelerini tekrar ettiklerini ifade etti.

Duruşma savcısı ise eksik hususların giderilmesini talep ederek dosyanın bilirkişiye gönderilmesi istedi.

Ara kararını açıklayan heyet, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen müzekkerenin cevabının gelmesinin beklenmesine hükmederek gelen cevabın ardından duruşma gününün beklemesine gerek olmadan dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme, diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- Dava dilekçesinden

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı, Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesine, "Şike Davası" sürecinde 364 gün haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle Maliye Hazinesine izafeten İstanbul Defterdarlığına 707 milyon 741 bin lira maddi ve 70 milyon lira da manevi tazminat davası açılması için dilekçe sunmuştu.

Dilekçede, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141’nci maddesinde düzenlenen haksız tutuklama ile ilgili Maliye Hazinesi’ne izafeten İstanbul Defterdarlığına, Aziz Yıldırım’ın 364 gün tutuklu kaldığı süre içinde maddi ve manevi kayıplar yaşadığını gerekçe göstererek 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açılması talep edilmişti.

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