Eski Fenerbahçeli Slimani Fransa'da şova devam ediyor

Sarı Lacivertli forma ile ligde sadece 1 gol atabilen Cezayirli futbolcu, Monaco formasıyla 5 maçta 4 gol kaydetti. Brest maçına damga vuran 31 yaşındaki oyuncu, 90 dakikayı 1 gol, 3 asistle tamamladı.

Monaco, Brest'i 4-1 mağlup etti. Cezayirli oyuncu, bu performansıyla Monaco kulübü tarihine geçti. Fransa Ligi'nin 8. haftasında Monaco, evinde ağırladığı Brest'i 4-1'lik skorla yendi. Ev sahibine galibiyet kazandıran goller Wissam ben Yedder, Islam Slimani, Gelson Martins ve Keita Balde'den geldi.

Islam Slimani, 2006/07 sezonu başından bu yana Monaco formasıyla Ligue 1'de bir maçta en fazla gole katkı yapan oyuncu oldu. Bu sonucun ardından Monaco, puanını 9'a yükseltti.

2018-2019 sezonunun başında Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, 25 maçta forma giymişti. Kaçırdığı gollerle isminin altında ezilen Slimani, Sarı Lacivertli forma ile 25 maça çıkarken, ligde ve kupada 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 3 gol kaydetmişti.