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Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Korkmaz genç sporcularla buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.02.2020 15:44 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla malzeme dağıtımı programı düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla malzeme dağıtımı programı düzenlendi. Program kapsamında eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Korkmaz gençlerle bir araya gelerek kariyeri boyunca yaşadığı ilginç anıları anlattı.
Sultangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla malzeme dağıtımı yaptı. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda krampondan formalara, futbol toplarından eşofmana kadar birçok spor malzemesi kulüplere dağıtıldı. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, eski milli futbolcu ve antrenör Bülent Korkmaz, amatör spor kulübü yöneticileri, amatör spor kulüpleri oyuncuları ve aileleri katıldı.
Programda genç sporcular, merak ettikleri soruları milli futbolcuya sordu. Söyleşide, Korkmaz spor hayatı ile olan geçmişini ve tavsiyelerini gençlere aktardı. Söyleşi bitiminde Başkan Dursun, Korkmaz’a çiçek takdim edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Gençlerin küçük yaşta başlayıp spora önem verince hem fiziksel hem ruhen gelişir”
Sultangazili genç çocukları sporda her daim desteklediğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Uzun zamandır dağıtmak için gayret ediyorduk. Çünkü spor kulüpleri bizim nazarımızda çok önemlidir. Özellikle amatör spor kulüpleri tekvando, karate, güreş, futbol gibi branşlar oldukça önemli. Gençler küçük yaşta başlayıp spora önem verdiği zaman hem fiziksel olarak hem ruhen gelişir. Bizim bunun önünü açmamız lazım. Destek olmamız lazım. Eğitimlerini ihmal etmelerini istemiyoruz. Daha iyi daha başarılı Sultangazi için hep beraber hareket edeceğiz. Kaptanıma bugün bizimle birlikte olduğu için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum nice şampiyonluklar diliyorum” dedi.

“Belki içlerinizden bazıları şampiyon olup kupalar kaldıracaksınız"
Çocukların eğitiminin de sporla beraber önemli olduğunu vurgulayan Galatasaray’ın eski oyuncusu Bülent Korkmaz, ”Çocuklar bizim geleceğimizdir. Spor olmazsa olmaz herkesin vazgeçilmezi olması lazım. Bir yaşam tarzı olması gerekir. Belki içlerinizden bazıları şampiyon olup kupalar kaldıracaksınız. En önemlisi insan olabilmenizdir. Başarılı sporcular insan olarak düzgün bir insan olmalıdır” şeklinde konuştu.

“Kulübümüzü daha iyi yerlere taşımak istiyoruz”
Söyleşiye kulübü ile gelen Tuana Deniz, “Gördüğünüz kupaları hırslı ve azimli bir şekilde kazandık. Biz tekvando yapıyoruz. Tekvandoda kulübümüzde çok başarılı sporcular var. Kulübümüzü daha iyi yerlere taşımak istiyoruz” diye konuştu.

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