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Eski futbolcu yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu: “Müzik setim terapi araçlarım gibi”

26.01.2021 08:47 | Son Güncelleme:
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Eski futbolcu yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu: “Müzik setim terapi araçlarım gibi”

Bir dönem Beşiktaş Futbol Kulübü ve genç milli takımda top koşturan ve futbolu bıraktıktan sonra DJ olarak hayatına devam eden Anıl Canbıçakoğlu, müziğin en baştan beri hayatında olduğunu belirterek “Müzik setim ve şarkılar benim terapi araçlarım gibi” dedi.VIP partilerin aranan DJ’ yi olan Anıl Canbıçakoğlu kariyerine futbolcu olarak başladığını ancak belli bir yaştan sonra buna devam etmekte zorladığını belirterek, “Ben de yeşil sahalardan eğlence mekanlarına transfer olmaya karar verdim.

Bir dönem Beşiktaş Futbol Kulübü ve genç milli takımda top koşturan ve futbolu bıraktıktan sonra DJ olarak hayatına devam eden Anıl Canbıçakoğlu, müziğin en baştan beri hayatında olduğunu belirterek “Müzik setim ve şarkılar benim terapi araçlarım gibi” dedi.
VIP partilerin aranan DJ’ yi olan Anıl Canbıçakoğlu kariyerine futbolcu olarak başladığını ancak belli bir yaştan sonra buna devam etmekte zorladığını belirterek, “Ben de yeşil sahalardan eğlence mekanlarına transfer olmaya karar verdim. İçimde müzik aşkı her zaman vardı. O yüzden futbol oynarken de müzik hep benimle birlikteydi. Müzik setim ve şarkılar benim için terapi araçlarıydılar. Ama şimdi işim ve hayatım oldular. Uzmanların ifade ettiği gibi insan sevdiği işte çalışınca hayatı boyunca aslında işe gitmemiş olur. Ben de sevdiğim işi yapıyorum üstelik üzerine bir de para kazanıyorum. Hem de eğleniyorum. Bir insan işinden daha fazla ne gibi beklenti içinde olur bilemiyorum” dedi.
Ünlü radyo DJ leri ile performanslar sergileyen Anıl Canbıçakoğlu, kendini bu alanda en iyi olmak istediğini sözlerine ekledi.

Eski futbolcu yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu: “Müzik setim terapi araçlarım gibi”

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