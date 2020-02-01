YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ Kilis'te tarihi mekanları gezdi

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ Kilis'te tarihi mekanları gezdi

KİLİS HABERLERİ  | 01.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ Kilis'te tarihi mekanları gezdi

KİLİS (AA) - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Kilis'teki tarihi mekanları ziyaret etti.

Başbuğ, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Oylum Höyük kazı alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra terör örgütü YPG/PKK'nın roket ve havanla düzenlediği saldırıda hasar gören tarihi Çalık Camisi'ne geçen Başbuğ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis'in Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen illerden biri olduğunu belirtti.

Yaşanan olaylar nedeniyle Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli'yi misafir ettiğini anlatan Başbuğ, şunları kaydetti:

"Kilis, Suriye'de yaşanan olaylardan en çok etkilenen şehrimiz. Şimdi bulunduğumuz camide bile namaz esnasında YPG/PYD'nin attığı roketlerle iki vatandaşımız şehit oldu. Bugün Kilis'in nüfus yapısı değişmiş, onu görüyoruz. Suriye'den gelenlerin, Kilis'in nüfusundan daha fazla olduğu gerçeği var. Fakat güvenlik açısından bir sorunun kalmadığı, şehrin oldukça güvenli olduğu şartları da görüyoruz."

Başbuğ, son dönemlerde İdlib'deki olaylar nedeniyle yaşanması muhtemel göç dalgasından yine en fazla Kilis ve diğer sınır kentlerinin etkileneceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kent merkezindeki çeşitli tarihi mekanları da gezen Başbuğ, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib Kilis Suriyeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kilis Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:27
Öğle
12:50
İkindi
15:38
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Kilis Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Ömür Eczanesi
Merkez
Zeytin Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kaymakam Şener, öğrencileri kırtasiye dağıttı

Kaymakam Şener, öğrencileri kırtasiye dağıttı

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.