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Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün koruması hakkında mütalaa verildi

İZMİR HABERLERİ  | 05.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Nihat O'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istendi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınarak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün koruması Nihat O'nun yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nihat O. ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanık hakkında ardışık aramalar ya da örgütün mahrem imamlarına yönelik herhangi bir tespit, tanık beyanı ve teşhis tutanağı bulunup bulunmadığı yönünde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevap verildiğini, sanığın ankesörlü telefondan arandığına ilişkin HTS kayıtlarının dosyaya eklenmek üzere gönderildiğini bildirdi.

İddia makamı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Nihat O. ve avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde geçen yıl 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda, İzmir merkezli 30 ilde, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızdıkları, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında aktif görevdeki bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişiği kesilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan Nihat O. tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti.

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