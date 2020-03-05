Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün koruması hakkında mütalaa verildi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınarak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün koruması Nihat O'nun yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nihat O. ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanık hakkında ardışık aramalar ya da örgütün mahrem imamlarına yönelik herhangi bir tespit, tanık beyanı ve teşhis tutanağı bulunup bulunmadığı yönünde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevap verildiğini, sanığın ankesörlü telefondan arandığına ilişkin HTS kayıtlarının dosyaya eklenmek üzere gönderildiğini bildirdi.

İddia makamı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Nihat O. ve avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.