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Eski Gökçeada Belediye Başkanı Çetin’e görevi kötüye kullanmak suçundan hapis cezası

14.06.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Belediye Başkanı Ünal Çetin’e başka bir dava dosyasından ’ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçundan verilen 2 ay 15 gün hapis cezası kesinleşti.

Eski Gökçeada Belediye Başkanı Çetin’e görevi kötüye kullanmak suçundan hapis cezası

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Ocak tarihinde Gökçeada Belediyesi’ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., eski İYİ Parti Gökçeada ilçe Başkanı H.E., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve diğer 5 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

3 Şubat tarihinde imar uygulamalarında usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları iddia edilen İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen Hasan Erdem tutuklandı. E.B, R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2015 yılında Fatih Mahallesi’nde N.B. adlı vatandaş, bir inşaat firması tarafından yapılan binanın kendi arsasına taştığı gerekçesiyle Gökçeada Belediyesi ve Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu. Bunun üzerine yapılan incelemelerde binanın mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Buna rağmen inşaat devam edince N.B., Gökçeada Belediyesi’ne ve inşaat firmasına dava açtı. Gökçeada Belediyesi’ne açılan davaya İçişleri Bakanlığı izin vermedi. İçişleri Bakanlığı’nın 2018 yılında soruşturmaya izin vermesi üzerine o dönem Gökçeada Belediye Başkanı olan Ünal Çetin ile Seval Duran ve M.H.Ü. hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada yapı ruhsatının mevzuata aykırı düzenlendiği ve Ünal Çetin ve Seval Duran’ın yapı ve tadilat ruhsatını kontrol ve onaylama işlemlerini yaptığı sırada görevlerinin gereğine aykırılıkta bulundukları tespit edildi.

Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2018 yılında açılan davanın kararı 16 Ocak’ta çıktı. Hakim tarafından sanık Ünal Çetin, Seval Duran ve M.H.Ü.’ye ’ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçundan önce 3 ay hapis cezası verildi. Sanıkların duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak, takdiri indirim uygulanıp hapis cezası 2 ay 15 güne indirilerek, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına Yargıtay yolu kapalı olmak üzere karar verildi. Bunun üzerine taraflarca bir üst mahkeme olan Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunularak, verilen karara itiraz edildi. Bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirmede bulunuldu. Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti. Böylece Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar kesinleşmiş oldu.


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