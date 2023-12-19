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Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Cevdet Kara son yolculuğuna uğurlandı

19.12.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1999-2004 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan ve tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden Cevdet Kara, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Cevdet Kara son yolculuğuna uğurlandı

Kara için Gölbaşı Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı konuşmada, Kara'nın vefatından büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, Kara'nın ailesi ve tüm Gölbaşılılara başsağlığı diledi.

Cevdet Kara için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edilerek helallik alındı.

Gölbaşı Belediye Başkanlığı önündeki törenin ardından Kara için Gölbaşı Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Kara'nın cenazesi, cenaze namazı sonrasında Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Cevdet Kara'nın ailesi, yakınları ile Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski belediye başkanları, ilçe protokolü, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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