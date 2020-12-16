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Eski günlerine yeniden dönecek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.12.2020 13:02 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nın yenileceğini söyledi.Maltepe Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Işık, "Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı (Maltepe Parkı) yeniden projelendirilerek yeniden Kütahya’ya kazandıracağız.Park eski günlerine yeniden dönecek" dedi.Maltepe Mahallesi’ni Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Ömer Köse ve Murat Arık ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Prof.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nın yenileceğini söyledi.
Maltepe Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Işık, "Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı (Maltepe Parkı) yeniden projelendirilerek yeniden Kütahya’ya kazandıracağız.Park eski günlerine yeniden dönecek" dedi.
Maltepe Mahallesi’ni Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Ömer Köse ve Murat Arık ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallenin talep edilen sorunlarını çözdüklerini ve 2021 yılında da hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Başkan Işık, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar mahallemizde önemli çalışmalarımız oldu. Sosyal tesislerimizin tamiratı gündemdeydi. Bunu tamamladık. Bazı sokaklarımızda doğalgaz ve kanalizasyon tamir işlerini bitirdik. Mahallemizde en önemli işimiz, 2021 yılında OEDAŞ hatları yer altına alma işlerini bitirince kanalizasyon, asfalt, kilit taşı gibi işlemleri bitireceğiz. Ahmet Yakupoğlu Parkı yeniden projelendirilerek, yeniden Kütahya’ya kazandıracağız. Otobüs hatlarında ve duraklarda düzenlemeler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
2021 yılında yapılan çalışmalar ile memnuniyet oranını yükselteceklerini söyleyen Başkan Işık, “Kasım Ayında yaptırdığımız yüz yüze anket çalışmasında Belediyemizin hizmetlerinden memnun olan vatandaşlarımızın oranı, yüzde 65 oranında gerçekleşti. Yüzde 20 oranında da çalışmaları yetersiz gören vatandaşlarımız olmuş. Yüzde 16 oranında da görüşlerini bildirmeyen vatandaşlarımız var. 2021 yılında yapacağımız yeni çalışmalarla bu oranın yükseltilmesini hedefliyoruz” dedi.
Başkan Işık’ın yeni yılda yeni bir projeye ile eski gönlerine geri döneceğini ifade ettiği Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı, İHA tarafından havadan görüntülendi.

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