Eski havaalanı bağımlılıkla mücadele merkezi oldu

Bölgeye hizmet verecek toplam 50 yatak kapasiteli merkezlerde spor ve dinlenme alanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, yataklı tedavi üniteleri, ayaktan tedavi birimlerinin yanı sıra yemekhane, çamaşırhane gibi ihtiyaç birimleri de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığının bünyesinde hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 2 yıl önce 5 bin 341 metrekare alan üzerinde Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi nin (ÇEMATEM) temeli atıldı.

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da 13 yıl atıl durumda kalan eski havaalanının yerine alkol ve çeşitli madde bağımlılıklarına dair tedavi yöntemlerinin sunulduğu iki farklı merkez yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte madde bağımlılığıyla mücadeleyle ilgili bütün kamu kurumlarının koordineli şekilde çalıştığını söyledi.

Madde bağımlılığının önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında AMATEM ve ÇEMATEM kurmaya karar verdiklerini anlatan Erin, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda kentimizde tedavi merkezimiz yoktu. Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle hızlı bir şekilde projemizi hayata geçirdik. Yaklaşık 2 yıl önce eski havaalanının bulunduğu yere AMATEM ve ÇEMATEM merkezlerimizin temelini attık. Şükürler olsun merkezlerimiz bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki aylarda teslim alacağız inşallah. Hedefimiz hiçbir çocuğumuz ve gencimizi bu gibi merkezlere göndermek zorunda kalmamak." dedi.

- "Hedefimiz bu merkezlere ihtiyacı en aza indirmek"

Şanlıurfa'nın genç nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Erin, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi ve çocuklarımızı madde bağımlılığından korumak ve engellemek için büyük çabalar harcıyoruz. Güvenlik güçlerimiz gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye yönelik bu işin ticaretini yapanların yakın takipçisi. Kentte bu konuda çok başarılı ve kararlı bir mücadele yürütülüyor. Bu anlamda hem ele geçirilen madde miktarında hem de tutuklanan şahıs sayılarında önlemli artışlar var."