Eski hükümlülerin projeleri Adalet Bakanlığına gönderilecek

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu 2020 yılı Eylül ayı olağan toplantısında eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmelerine destek sağlanması amacıyla oluşturdukları projelerinin Adalet Bakanlığı’na ve ilgili kurumlara gönderilmesine karar verildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu 2020 yılı Eylül ayı olağan toplantısı, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak başkanlığında gerçekleştirildi. Maske ve mesafe kurallarına uyularak 15 dakikayı aşmayacak şekilde düzenlenen toplantıda, Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından açılan sedef işlemeciliği kursu ve yapılan faaliyetler hakkında üyelere bilgi verildi. 23 eski hükümlünün proje başvurularının incelendiği toplantıda, eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmelerine destek sağlanması amacıyla projelerinin Adalet Bakanlığı’na ve ilgili kurumlara gönderilmesine karar verildi.

Pandemi süreci nedeniyle açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izne gönderildiğini belirten Başsavcı Öztoprak, “Kapalı ceza infaz kurumlarında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çok sıkı tedbirler uyguluyoruz. Kendi aldığımız ilave tedbirleri de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Ceza evinden tahliye olarak açmış olduğumuz kurslarda eğitim gören ve aldığı desteklerle kendi kaynak atölyesini açan kardeşimize de işlerinde başarılar diliyoruz. Başvurularını aldığımız 23 projenin de takibini yaparak eski hükümlülerimizin yeni işlerinin patronları olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’ın yanı sıra Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Akı, İş Kur Müdürü Lezgin Özmen ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

