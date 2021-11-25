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Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

25.11.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in (87) cenazesi, memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verildi.

Güneş'in cenazesi, Karapürçek ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından, Ali Paşa Merkez Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törende Güneş'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Güneş'in cenazesi, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, Güneş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bir süredir Ankara'daki Özel Güven Hastanesinde tedavisi süren Güneş, önceki gün yaşamını yitirmişti.

Karapürçek'te 1934 yılında doğan Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi olan Güneş, 18 ve 22. Dönem Sakarya Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Güneş, 42. Hükümet döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.

Güneş, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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