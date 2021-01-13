Eski ilaç mümessili binlerce uyuşturucu hap ile yakalandı

Denizli’de jandarma ekipleri, yeşil reçete ile satılan ve uyuşturucu özelliği bulunan Galara isimli sentetik hapın kente getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Durdurulan araçtan binlerce hap narkotik köpekleri tarafından bulundu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu özelliği bulunan ve yalnızca yeşil reçete ile alınabilinen Galara isimli yüklü miktarda sentetik hapın kente getirileceği bilgisini aldı. Gelen istihbarat bilgileri doğrultusunda Jandarma KOM ekipleri bir süre takibe aldığı aracı il merkezinde durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 şahsı gözaltına aldı. Araç içerisinde bulunan şahıslardan 1’i geçmiş dönemde ilaç mümessilliği yaptığı tespit edildi. Arya ve Arteon isimli Narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda ortaya çıkanlar herkesi hayrete düşürdü. Aracın farklı noktalarına gizlenmiş halde 23 bin 408 adet Galara isimli sentetik hap ele geçirildi.



