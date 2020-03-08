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Eski iskele, 4 bin 586 tonluk yüzer vinç ile yıkılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.03.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Fabrikası’ndan kalan ve kara ile bağlantısı kesilen iskeleyi 4 bin 586 ton ağırlığındaki yüzer vinç ile yıkıyor.Türkiye’nin en büyük endüstri dönüşüm projesi olan Seka Park’ta bulunan ve kara ile bağlantısı kesilen, denizin ortasında yıllardır atıl vaziyette bulunan iskele Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yıkılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Fabrikası’ndan kalan ve kara ile bağlantısı kesilen iskeleyi 4 bin 586 ton ağırlığındaki yüzer vinç ile yıkıyor.
Türkiye’nin en büyük endüstri dönüşüm projesi olan Seka Park’ta bulunan ve kara ile bağlantısı kesilen, denizin ortasında yıllardır atıl vaziyette bulunan iskele Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yıkılıyor. İskelenin yıkımında 680 ton kapasiteli deniz ve nehir tipi yüzer vinç kullanılıyor. SEKA Kağıt Fabrikası’ndan kalan ve 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde kıyıyla bağlantısı kalmayan iskele tehlike arz ediyordu. İlerleyen zamandan dolayı oluşan erozyon ve pas, iskelenin tehlikesini arttırıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yıkılma tehlikesi bulunan iskele için ihale düzenledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü yıkım karşılığı satış ihalesi açtı. 14 Şubat itibariyle başlayan yıkım çalışmaları için özel yüzer vinç getirildi. İskelenin yıkımında 680 ton kapasiteli deniz ve nehir tipi yüzer vinç kullanılıyor. 4 bin 586 groston ağırlığındaki vinç ile yıkım yaklaşık 1 ay sürecek.

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