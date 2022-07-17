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Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Milletvekili Sezal, hayatını kaybetti

17.07.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Milletvekili Sezal, hayatını kaybetti

Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Milletvekili Ali Sezal, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

1989 ve 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevi ile TBMM'de 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Sezal, bir süredir tedavi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi.

Evli ve 4 çocuk sahibi olan Sezal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın da babasıdır.

Sezal'ın cenazesinin, yarın Abdülhamithan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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