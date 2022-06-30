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Eski Kayseri OSB Başkanı Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılandığı davaya devam edildi

30.06.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Kayseri OSB Başkanı Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılandığı davaya devam edildi

KAYSERİ (AA) - Eski Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Y. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Nursaçan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık duruşmaya katılmadı.

Duruşmada dinlenen 7 müşteki, mağdur olduklarını belirterek sanıklardan şikayetçi oldu.

Duruşmada 19 tanık dinlendi. Kayseri OSB'de çeşitli tarihlerde çalıştıklarını anlatan tanıklar, bu sürede yönetim tarafından kendilerine cep telefonu verildiğini anlattı.

Sanık A.Y. ise yönetim olarak 79 usulsüz yapı kullanım izin belgesi verdikleri iddiasını kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay süreliğine görevinden uzaklaştırmıştı.

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