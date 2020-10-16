YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Eski kız arkadaşını darp eden şüpheli ve arkadaşı tutuklandı

Eski kız arkadaşını darp eden şüpheli ve arkadaşı tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.10.2020 10:09 | Son Güncelleme

Nevşehir’de eski kız arkadaşını zorla arabaya bindirmeye çalışarak darp eden şüpheli ve arkadaşı tutuklandı.Alınan bilgilere göre, A.K.

Nevşehir’de eski kız arkadaşını zorla arabaya bindirmeye çalışarak darp eden şüpheli ve arkadaşı tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, A.K. isimli gen kadın eski erkek arkadaşı ve aynı zamanda uzaklaştırma tedbir kararı bulunan O.Ş.’nin kendisini zorla araca bindirmeye çalışarak kendisini darp ettiği ve hakaretlerde bulunduğu yönünde suç duyurusunda bulundu. Eski kız arkadaşını darp eden şüpheli O.Ş. ve O.Ş.’ye yardım ettiği tespit edilen Ş.K. kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Nevşehir Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
12:32
İkindi
15:38
Akşam
18:09
Yatsı
19:25

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Öncül Eczanesi
Merkez
Uzer Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor
Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Nevşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor maçına hazır
Nevşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor maçına hazır
Polisle Esrar Satıcıları Arasında Film Gibi Kovalamaca
Polisle Esrar Satıcıları Arasında Film Gibi Kovalamaca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.