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Eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli ile kardeşi tutuklandı

28.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli ile kardeşi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile kardeşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, R.D, eski erkek arkadaşı E.O'nun kendisini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle aile mahkemesinden 3 ay süre ile önleyici tedbir kararı aldırdı.

Evine gelen E.O. ve kardeşi İ.O'nun satırlı tehdidine maruz kaldığını öne süren R.D'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda sorgulanan E.O. ile İ.O, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı tehdit" suçundan tutuklandı.

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