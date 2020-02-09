YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Eski kız arkadaşının aracını kundakladığı iddia edilen şüpheliye ev hapsi verildi

Eski kız arkadaşının aracını kundakladığı iddia edilen şüpheliye ev hapsi verildi

ADANA HABERLERİ  | 09.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana'daki kundaklama olayı güvenlik kamerasına da yansıdı

Adana'da eski kız arkadaşının otomobilini kundakladığı öne sürülen zanlıya ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, üç gün önce merkez Yüreğir ilçesinde E.Ç'ye (34) ait otomobilin evinin önünde park halindeyken kundaklanmasıyla ilgili yaptığı çalışmayla zanlının kimliğini belirledi.

Bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıyan kundaklama olayını E.Ç'nin eski erkek arkadaşı Mahmut Ç'nin (38) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ekip, şüpheliyi adresine düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, aracı kendisinin kundakladığını ve pişman olduğunu söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

Yavuzlar Mahallesi'nde 6 Şubat'ta E.Ç'ye ait araç park halindeyken yanarak büyük zarar görmüştü. Polis ekipleri, güvenlik kamerasından bir kişinin aracı ateşe verdiğini belirlemiş, zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Arkadaş Kundaklama Otomobil Yakalanma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dondan korumak için soba kullanıyorlar

Dondan korumak için soba kullanıyorlar

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

Nizip, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Nizip, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Adana Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:28
Öğle
12:58
İkindi
15:52
Akşam
18:18
Yatsı
19:34

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Berdan Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Karaca Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze törenine katıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze törenine katıldı:

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Gülümseten Dokunuşlar Projesi

Gülümseten Dokunuşlar Projesi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.