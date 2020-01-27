Eski Kocaeli cumhuriyet başsavcısı hakkındaki tazminat davasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, başsavcıvekili ve savcı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla eski Kocaeli cumhuriyet başsavcısı hakkında açılan tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Kocaeli Başsavcıvekili Erdal Yücel ve savcı Serhat Tütüncü ile davalı emekli başsavcı Mustafa Küçük'ün avukatları katıldı.

Mahkemece, davalı Küçük hakkında başlatılan soruşturma dosyasının ne aşamada olduğuna dair Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi Disiplin Bürosuna yazılan müzekkereye cevap gelmediği kaydedildi.

Söz verilen davacı Yücel ve Tütüncü'nün avukatı Şinasi Sarı, daha önceki yazılı ve sözlü beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "HSK'dan beklenen dosyanın davamıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Davamız sübut bulmuştur. İlgili dosya beklenmeksizin davamızın kabulüne ve davalı Mustafa Küçük'ten ellişer bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Davalı avukatı Ertuğrul Gazi Akyıldız ise önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı, HSK 2. Dairesi Disiplin Bürosundan, davalı Küçük hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

