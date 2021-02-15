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Eski korumasından Michael Jackson hakkında inanılmaz açıklama: 'Yüz maskesi takıyordu çünkü...'

15.02.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Eski korumasından Michael Jackson hakkında inanılmaz açıklama: 'Yüz maskesi takıyordu çünkü...'

Michael Jackson’ın kendisini sırdaşı olarak gördüğü eski korumasından şaşırtan bir açıklama geldi. Eski korumanın dediğine göre, Michael Jackson koronavirüsü 'öngördüğü' İçin yüz maskesi takıyordu.

Michael Jackson'ın eski koruması, şarkıcının koronavirüs pandemisini 'öngördüğünü' iddia etti. Michael Jackson, sokağa çıktığında mutlaka yüz maskesi takardı. O dönemde basın tarafından alay konusu olan Jackson’ın maske takma alışkanlığı ile ilgili eski koruması Matt Fiddes şunları söyledi;

Bulaşıcı virüslerin yayılma potansiyelinin farkında olduğu için kendisini korumak istedi. Her zaman bizim yok olabileceğimiz doğal bir felaketin geleceği endişesini taşıyordu. Bazen bir günde dört ülkeden geçiyorduk. Sürekli insanlarla birlikte uçağa biniyordu. Maske takarak kendisini korumak istedi.

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MASKE TAKMASINI İSTEMEMİŞ

Michael Jackson’dan şaka yoluyla maske takmamasını istediğini söyleyen Matt Fiddes’e şarkıcı şu yanıtı vermiş;

"Matt hastalanamam, hayranlarımı hayal kırıklığına uğratamam. Konserlerim yaklaşıyor. Bu sebepten dolayı dünyadayım. Kendime zarar vermemeliyim. Sesime, sağlığıma dikkat etmeliyim."

Fiddes, Jackson yaşıyor olsaydı, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için şimdi maske takmak zorunda kalan herkese 'Sana söylemiştim' diyeceğini iddia etti.

Michael Jackson, 2009 yılında 50 yaşında hayatını kaybetti.

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