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Hızlı ve Öfkeli 9 cephesinden gelen haberler çok kötü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.02.2021 07:22 | Son Güncelleme:
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Hızlı ve Öfkeli 9 cephesinden gelen haberler çok kötü

Heyecanla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9 cephesinden hayranları üzecek iddialar ortaya atıldı. Gelen son haberlere göre Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir.

Milyonlarca hayranı olan Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihi bir yıl ertelenebilir. Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan sinema dünyasında hayal kırıklığı yaratan bir gelişme daha yaşanmak üzere. İyi gişe yapması beklenen neredeyse tüm filmler 2020 yılında 2021 yılına ertelendi ve şimdi de 2021 yılındaki filmler ertelenmeye başladı.

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HIZLI VE ÖFKELİ 9 ERTELENEBİLİR

Variety'nin raporuna göre gişe anlamında en başarılı filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli 9 da ertelenebilir. Sinema sektörünün şüphesiz en büyük markalarından biri haline gelen Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminin yapımı birkaç ay önce tamamlanmıştı. Film şu anda yayın tarihini bekliyor ancak bu yayın tarihi ertelenecek gibi duruyor. Variety'nin haberine göre filmin tam olarak bir yıl ertelenmesi bekleniyor. Variety'nin daha önce yayınladığı bu tarz ertelenme haberlerinin hepsinin bir süre sonra doğrulandığını hatırlatalım. Hızlı ve Öfkeli 9'un şu an için vizyon tarihi 28 Mayıs 2021.

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