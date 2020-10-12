Eski köy okulu sosyal tesis oluyor

Kandıra Beyce Köyü’ndeki eski okul binası Büyükşehir tarafından çok amaçlı ortak kullanım alanı haline getiriliyor.

Kandıra ilçesi Beyce Köyü’nde atıl durumda bulunan eski köy okulu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yenilenen köy okulu tamamlandıktan sonra vatandaşlara sosyal tesis olarak hizmet verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köyleri modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasını gerçekleştiriyor.

Beyce Köyü’nde geçmiş yıllarda okul olarak hizmet eden ve köy merkezine yakın binanın geri dönüşümü sağlanacak. Mahalle halkı tarafından çok amaçlı organizasyonlarında kullanılması amaçlanan yapıda inşaat onarımı ve çevre düzenlemesi tamamlandı. 640 metrekare arazi içerisinde 110 metrekare kapalı bina bulunan alanda ayrıca çocuk parkı da yer alacak.

