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Eski Milli Emlak şefi koronaya yenik düştü

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.11.2020 12:09 | Son Güncelleme

Erdek eski Milli Emlak Şefi Ramazan Bayer, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Erdek’te uzun yıllar Milli Emlak Şefi olarak görev yaptıktan sonra emekli olup emlakçılık sektörüne adım atan Ramazan Bayer (58), korona tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Milli Emlak şefi koronaya yenik düştü

Erdek eski Milli Emlak Şefi Ramazan Bayer, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Erdek’te uzun yıllar Milli Emlak Şefi olarak görev yaptıktan sonra emekli olup emlakçılık sektörüne adım atan Ramazan Bayer (58), korona tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bandırma doğumlu Bayer, sırasıyla Bandırma, İvrindi ve Erdek’te Milli Emlak Şefi olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, yerleştiği Erdek’te emlakçılık sektörüne adım atmıştı. Ramazan Bayer (58), Kovid-19 tedavisi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesi’nde pazar günü vefat etti.
Kovıd-19 tahlili pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci Bandırma Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde süren Ramazan Bayer’in ani vefatı ilçede üzüntü ile karşılandı.

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