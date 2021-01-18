YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Eski milli futbolcu Bilal Kısa’nın babası vefat etti

Eski milli futbolcu Bilal Kısa’nın babası vefat etti

18.01.2021 19:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eski milli futbolcu Bilal Kısa’nın babası vefat etti

Eski milli Futbolcu Bilal Kısa’nın babası Remzi Kısa vefat etti.

Eski milli Futbolcu Bilal Kısa’nın babası Remzi Kısa vefat etti. Remzi Kısa yarın Çorum’un Osmancık İlçesi’nde toprağa verilecek.
2020 Ekim ayında aktif futbol hayatını sona erdiren ve bir dönem Milli Takım’da forma giyen deneyimli futbolcu Bilal Kısa’nın babası Remzi Kısa bugün vefat etti. 2017 yılında annesi Fatma Kısa’yı kaybeden Bilal Kısa bugün de babasıRemzi Kısa’yı kaybetmenin acısını yaşadı.
Remzi Kısa’nın cenazesi yarın saat 13.30’da kılınacak cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığı’nda defnedilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:53
Öğle
12:56
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:11

Çorum Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Çalışkan Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi kaleye karşı hatıra fotoğrafı

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi kaleye karşı hatıra fotoğrafı

Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı

Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı

Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı

Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı

Jandarma öğrencilere çevrimiçi konferans

Jandarma öğrencilere çevrimiçi konferans

Sungurlu yeni haftaya kar ile uyandı

Sungurlu yeni haftaya kar ile uyandı

Milli eğitim müdürü Sarı, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

Milli eğitim müdürü Sarı, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.