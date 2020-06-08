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Eski muhtar evinde ölü bulundu, ablası sinir krizi geçirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 08.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Side Yalı Mahallesinin eski muhtarlarından Şaban Özen, evinde ölü bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Side Yalı Mahallesinin eski muhtarlarından Şaban Özen, evinde ölü bulundu. Abisinin öldüğünü öğrenin ablası , evin önünde gözyaşlarına boğuldu.
Side Yalı Mahallesinde 1996-2004 yılları arasında 2 dönem muhtarlık görevinde bulunan, turizm ve hayvancılıkla uğraşan Side’nin tanınmış ve sevilen simalarından Şaban Özen evinde ölü bulundu.Aynı zamanda Side Rahvan atçılar Kulübü Kurucu üyesi olan Şaban Özen’in 2-3 yıldır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü, yaklaşık 4 aydır evinden hiç çıkmadığı bildirildi. Şaban Özen’in aynı apartmanda oturan ablası, kardeşinin evine girip hareketsiz halde görüncü 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Özen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özen’in cenazesi Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Azim Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
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Şirinyalı Eczanesi
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Yıldırım Eczanesi
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