Eski nişanlısını öldürüp cesedini yol kenarına atan sanığın yargılanmasına devam edildi

Başkentte eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı öldürdükten sonra cesedini Sakarya'da yol kenarına attığı belirlenen Fatih Alşan'ın, "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Alşan ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi.

Sanık Alşan, mahkeme heyetine yönelik "Siz kimsiniz? Burası neresi?" diye konuştu.

Müşteki avukatı da söz alarak, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Alşan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına hükmederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

- Olayın geçmişi

İddianameye göre, sanık Fatih Alşan, 4 Aralık 2020'de eski nişanlısı Yasemin Aydın ile konuşmak için buluştu. Alşan, Aydın'ın telefonuna gelen mesajları okumak isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Aydın'ı, 3 el ateş ederek öldüren Alşan, cesedi otomobille taşıyarak TEM otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attı.

Olayın ardından tutuklanan Alşan hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

