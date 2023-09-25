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Eski nişanlısını pompalı tüfekle darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

25.09.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle darp eden şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelinin Kasten yaralama” gibi suçlardan 29 kaydı olduğu öğrenildi.

Eski nişanlısını pompalı tüfekle darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak’ta 17.09.2023 tarihinde Sudenur P., eski nişanlısı Ahmet.U isimli şahıs tarafından sokak ortasında tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ahmet isimli zanlı, yanındaki pompalı tüfekle genç kadını darp edilmişti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonunda, olay Ahmet.U ve yanında B.D. isimli şahıslar tarafından gerçekleştir ildiği belirlendi. Şüpheli şahıslardan B.D. olay günü taksi ile kaçmaya çalışırken ticareti taksi içerisinde 1 adet pompalı tüfekle, Ahmet U. ise bugün yakalandı. Ahmet. U’nun “Kasten yaralama” gibi suçlardan 29 suç kaydı olduğu belirlendi. Şahsılardan B.D., yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. A.U. ise yürütülen işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Eski nişanlısını pompalı tüfekle darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

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