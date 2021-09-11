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Eski nişanlısını rahatsız ettiği iddiasıyla darbedilerek uçurumdan atıldığı öne sürülen kişi ağır yaralandı

11.09.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı

Eski nişanlısını rahatsız ettiği iddiasıyla darbedilerek uçurumdan atıldığı öne sürülen kişi ağır yaralandı

Konya'da ayrıldığı nişanlısının kuzenleri tarafından kaçırıldığı ve darbedilerek uçurumdan atıldığı iddia edilen kişi ağır yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde polis ekipleri, bir kişinin gece saatlerinde evinden kaçırılarak darbedildiğini ve uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, dağlık alanda yaptıkları araştırma neticesinde Nurullah O'yu (29) ağır yaralı ve baygın halde buldu.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nurullah O. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Nurullah O'nun kaçırıldığı aracın, eski nişanlısı S.U'nun kuzenleri Hüseyin U. (28) ile İlyas T'ye (28) ait olduğunu belirledi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların, Nurullah O'yu, kuzenleri S.U'yu ayrıldıktan sonra rahatsız etmeyi sürdürdükleri için kaçırdıklarını ve darbettiklerini söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından "nitelikli kasten yaralama", "nitelikli cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eski nişanlısını rahatsız ettiği iddiasıyla darbedilerek uçurumdan atıldığı öne sürülen kişi ağır yaralandı

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