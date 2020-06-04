Eski Playboy yıldızı Anamaria Prodan kulüp satın aldı

Hermannstadt kulübünden yapılan açıklamayla bu iddia resmiyete döküldü.

Ve resmen açıklandı...

Eski Playboy yıldızı Anamaria Prodan, Romanya'da futbol kulübü satın almak istediğini açıklamıştı. Eski Rumen futbolcu Laurentiu Reghecampf ile evli olan 47 yaşındaki Prodan, son yıllarda menajerlik yapıyordu.

Romanya Lig 1 ekibi Hermannstadt kulübü şu ifadeleri kullandı

"Hermannstadt ve Sibiu şehri futbolu için bir açıklamamız ve güzel bir haberimiz var."

"Biraz önce Reghecampf ailesiyle anlaşmaya vardık. Aile kulübümüze finansal ve sportif konularda katılım gösterecek. Hermannstadt yönetim organizasyonu anlamında yepyeni bir döneme girmiştir."

"Şimdi kulübümüze değer katacak yeni bir nefesimiz var. Bu projenin yatırımcısı olan Anamaria Prodan Reghecampf'a minnettarız."

"Şu anda ligin 9. sırasında bulunanan Hermannstadt kulübü düşme potasından 3 puan uzakta."

Bir röportajda, koronavirüs pandemisi sonrasında hangi sektöre yatırım yapacağı sorulan Prodan tebessüm ederek, "Bilmiyorum, bir futbol kulübü almayı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.