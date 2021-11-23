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Eski şampiyonda deprem! 3 ayrılık birden

23.11.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yolların ayrıldığı belirtildi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 3 futbolcuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

Eski şampiyonda deprem! 3 ayrılık birden
Burak Altıparmak

Burak Altıparmak

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bursaspor
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Kulüp başkanı Hayrettin Gülgüler, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcular Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını belirtti.

Futbolculara takıma katkılarından dolayı teşekkür eder Gülgüler, şunları kaydetti:

Kamuoyunun merak ettiği birkaç konuya da buradan açıklık getireceğim. İstanbulspor maçımızdan önce futbolcumuz İsmail Çokçalış'ın başrolünü üstlendiği bir sorunla karşılaştık. Unutulmasın bugüne kadar takımımızda forma giymiş hiçbir futbolcunun parası Bursaspor'da kalmamıştır, bundan sonra da kalmayacaktır. Gelelim kaptanımız Emirhan Aydoğan ve diğer birkaç futbolcumuzun durumuna. Emirhan yıllarca bugünlere gelmek için çabaladı, hiçbir zaman yılmadı, kiralık gitti, kendisini geliştirdi ve en sonunda geri dönerek kaptanlık mertebesine kadar yükseldi. Geçen sezon sadece takımımızın değil, ligin de en değerli oyuncusu oldu. Her oyuncunun düşüşleri, yaşadığı sorunları elbet olacak. Emirhan bu takımın birinci kaptanıdır. Bizlere düşen onu yeniden eski günlerine döndürmektir. Gelin birlikte hareket edelim, birlikte sevinip, birlikte üzülelim. Çünkü Bursaspor hepimizin.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
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