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Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar vefat etti

18.10.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar vefat etti

Eski Samsunspor Kulübü Başkanı ve futbolcusu 61 yaşındaki Emin Kar, hayatını kaybetti.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Emin Kar'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek.

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