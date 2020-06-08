Eski Sanayi Sitesi sokakları yepyeni oldu

Süleymanpaşa Belediyesi, asfalt sezonunun açılması ile birlikte şehrin yıllardır el değmemiş cadde ve sokaklarını birer birer yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Sitesi’nin bütün sokaklarını asfaltla kaplayarak yeniledi.

Süleymanpaşa’da uzun yıllardır çözüm bekleyen birçok cadde ve sokağın yenileme çalışmalarını asfalt sezonu başlar başlamaz hızla tamamlayan Süleymanpaşa Belediyesi, Eski Sanayi Sitesi’nin kullanılamaz durumdaki yollarını da tamamen sıcak asfalt serimi yaparak yeniden kullanıma sundu.

Üç günde tamamlandı

Bozuk zemine sahip tüm sokaklarda eski zeminin kaldırılması ile başlayan çalışmalar, üç gün gibi kısa bir sürede sıcak asfalt serimi ile tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yol kotu düzenlemeleri ile Şaraphane Caddesi’ne alternatif olacak Hükümet Caddesi-İnci Sokak bağlantısını sağlayan Yahya Kemal Sokak da ulaşıma kazandırıldı. Eski Sanayi esnafı ve buraya gelen vatandaşların yıllanmış yol çilesi de sona ermiş oldu. Yolların yenilenmesinin yanı sıra iş yerlerinin dış cephelerinin boyanması ile çalışmaların tamamlanacağı belirtildi.