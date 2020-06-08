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Eski Sanayi Sitesi sokakları yepyeni oldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.06.2020 14:41 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, asfalt sezonunun açılması ile birlikte şehrin yıllardır el değmemiş cadde ve sokaklarını birer birer yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, asfalt sezonunun açılması ile birlikte şehrin yıllardır el değmemiş cadde ve sokaklarını birer birer yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Sitesi’nin bütün sokaklarını asfaltla kaplayarak yeniledi.
Süleymanpaşa’da uzun yıllardır çözüm bekleyen birçok cadde ve sokağın yenileme çalışmalarını asfalt sezonu başlar başlamaz hızla tamamlayan Süleymanpaşa Belediyesi, Eski Sanayi Sitesi’nin kullanılamaz durumdaki yollarını da tamamen sıcak asfalt serimi yaparak yeniden kullanıma sundu.

Üç günde tamamlandı
Bozuk zemine sahip tüm sokaklarda eski zeminin kaldırılması ile başlayan çalışmalar, üç gün gibi kısa bir sürede sıcak asfalt serimi ile tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yol kotu düzenlemeleri ile Şaraphane Caddesi’ne alternatif olacak Hükümet Caddesi-İnci Sokak bağlantısını sağlayan Yahya Kemal Sokak da ulaşıma kazandırıldı. Eski Sanayi esnafı ve buraya gelen vatandaşların yıllanmış yol çilesi de sona ermiş oldu. Yolların yenilenmesinin yanı sıra iş yerlerinin dış cephelerinin boyanması ile çalışmaların tamamlanacağı belirtildi.

“Eski sanayi esnafımıza hayırlı işler diliyoruz”
Çalışmaları başından sonuna kadar yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “3 günlük yoğun bir çalışmanın ardından Eski Sanayi Sitemizin yoğun yağışlarda iş yerlerinin su baskını ile karşı karşı kalmasına neden olan yüksek yol kotlarını düzenledik. Şaraphane Caddesi’nin yükünü az da olsa hafifletecek, Hükümet Caddesi ile 100. Yıl Mahallesi’ndeki İnci Sokak’ı birbirine bağlayan (Eski Sanayi Sitesi içerisindeki) Yahya Kemal Sokak’ın yolunu açtık ve son olarak asfaltlamayı da bitirmiş olduk. Sanayi içerisindeki iş yerlerimizin boyanması gibi işlerden sonra işimizi bitirip esnafımıza hayırlı işler dileyerek, Çınarlı ve Aydoğdu Mahallelerimizdeki yolların asfaltlama işine devam edeceğiz” diye konuştu.

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