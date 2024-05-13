Eski sevgilisini çocuğunun gözü önünde öldüren zanlıya ’ağırlaştırılmış müebbet’ istemi

Elektronik kelepçeyi kırarak, kendisi ile barışmak istemeyen eski sevgilisi Bahar Torun’u (40) hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen oğlunun gözü önünde öldüren Burak Acar (41) için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İddiaya göre, ikili bir süre arkadaşlık yürüttü. Ardından 2 çocuk annesi Bahar Torun, Burak Acar’dan ayrıldı ancak Acar ayrılmayı kabul etmedi. Barışma teklifine de olumsuz yanıt alan Acar, Torun’u silahla vurarak bacağından yaraladı. Bir süre hastanede tedavi gören Torun, taburcu olmasının ardından Acar’dan uzaklaşmaya yönelik işinden istifa ederek bir temizlik şirketinde işe başladı. Ancak izini bulduğu Torun’a ısrarlı bir biçimde barışma teklifini yineleyen Acar, tekrardan olumsuz yanıt aldı.

ELEKTRONİK KELEPÇEYİ KIRDI

Torun’un Acar hakkında savcılığa şikayette bulunması üzerine Acar hakkında uzaklaştırma kararı düzenlenerek elektronik kelepçe takıldı. Karara uymayan Burak Acar, elektronik kelepçeyi de kırarak barışmak için 13 Ekim 2022’de Bahar Torun’un Yavuzlar Mahallesi’nde bulunan evine gitti. Torun’un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Acar, tabancayla 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde Torun’a kurşun yağdırdı. Omzuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Torun kanlar içinde kalırken, Acar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Özel bir hastaneye kaldırılan Torun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Burak Acar, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde metruk bir evde cinayet bürosu ekipleri tarafından yakalanırken, sevk edildiği adliyede gerçekleştirilen sorgusunun ardından tutuklandı. Bahar Torun’un öldürülmesine yönelik soruşturmanın tamamlanmasıyla Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, gerçekleştirilen inceleme sonucunda kabul edildi.

Savcı, tutuklu sanık Burak Acar hakkında ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’kamu malına zarar verme’ suçundan 4 yıl ve ’ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan ise 3 yıl hapis cezaları ile cezalandırılmasını istedi. Acar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarak yargılanmaya başlayacak.





