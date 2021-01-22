Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan ölüm yıl dönümünde Mersin'de anıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan'ın 15. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Anma programı, 22 Ocak 2006'da yaşamını yitiren Gürkan'ın adını taşıyan Yenişehir ilçesindeki parkta gerçekleştirildi.

Katılımcılar, merhum siyasetçiyle anılarını paylaştıktan sonra parka çiçek bıraktı.

Yenişehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akkaş, programdaki konuşmasında, Gürkan'ın Türkiye ekonomisine ve siyasetine önemli katkılarda bulunduğunu, Mersin Üniversitesi'nin kuruluşunda da emeklerinin olduğunu söyledi.

