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Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'nın canlı yayında zor anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 13:30 | Son Güncelleme

Ezgi Avcı, nişanlısıyla birlikte katıldığı bir canlı yayında korku dolu anlar yaşadı. Avcı, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'nın canlı yayında zor anları

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel Ezgi Avcı, geçen yıl nişanlandığı ve şimdilerde Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımında oynayan Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile canlı yayına katıldı.

Karadağ’ın önemli kanallarından birinin spor haberlerine bağlanan ikiliden Ezgi Avcı tam o sırada üzerine konan bir arı yüzünden korku dolu anlar yaşadı.

Bir anda oturduğu koltuktan kalkan ve üzerine konan arıyı uzaklaştırmaya çalışan Avcı sonrasında o anları sosyal medya hesabından; “Karadağ‘ın önemli kanallarından birinin spor haberlerine açıklama yapıyorken yine olanlar bana oldu. ‘Of course’ cebelleşiyorum gördüğünüz gibi. Take that diyorum bir de smack that gibi” notuyla paylaştı.

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