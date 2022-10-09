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Eski TBMM Başkanı Arınç'ın ağabeyi son yolcuğuna uğurlandı

09.10.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski TBMM Başkanı Arınç'ın ağabeyi son yolcuğuna uğurlandı

MANİSA (AA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın dün akşam Bursa'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ağabeyi Kutlay Arınç (82), Manisa'da son yolcuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından Manisa'ya getirilen Kutlay Arınç için ikindi vakti Hatuniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bülent Arınç, oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, ağabeyi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç ve yeğeni İbrahim Arınç ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Cenazeye AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları katıldı.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün kıldırdığı cenaze namazı sonrasında kısa bir konuşma yapan Bülent Arınç, cenazede kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Arınç, "6 yıl önce en büyük ağabeyim vefat etti, onu da buradan kaldırdık... 6 yıl sonra da diğer ağabeyimi de buradan yolcu ediyoruz. Biz iki kişi kaldık. Allah sizlere de bizlere de hayırlı ömürler versin." dedi.

4 kardeş olduklarını ve aralarında en zekilerinin Kutlay ağabeyi olduğunu ifade eden Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liseden sonra yurt dışına eğitim için gitti, o sırada babam vefat etti. Kendisi 6 ay sonra duydu, hasret kaldılar, inşallah şimdi kavuşacaklar. Ağabeyim çok iyi bir insandı, tanıyanlar iyi bilir. İyi evlatlar yetiştirdi, yeni bir torunu olmuştu. Çok büyük sevinçlerin arkasından büyük imtihanlar gelebiliyor. Vasiyeti üzerine aile mezarlığına defnedilecek. Yurt dışında fabrikalar kurdu, yurt içinde genel müdürlükler yaptı, Türkiye’nin sayılı birkaç tekstil mühendisinden biriydi. Hacca gidip geldi. Burada çok yakınları var, hepsi atına konuşuyorum; tüm aile olarak sizlere şükran borçluyuz. Hocalarımıza da teşekkür ediyoruz, ev sahipliğini güzel yaptılar."

Kutlay Arınç, helallik alınmasının ardından dualarla Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

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