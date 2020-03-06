YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Eski tıp fakültesi acil binası Akdeniz Belediyesi’ne devredilecek

Eski tıp fakültesi acil binası Akdeniz Belediyesi’ne devredilecek

MERSİN HABERLERİ  | 06.03.2020 14:51 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Ali Tanrıverdi başkanlığında belediye konferans salonunda yapıldı.Yoklama ile başlayan toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özeti okunup oylandı ve ardından, ilk toplantıda komisyonlara havalesi gerçekleşen gündem maddelerine geçildi.Mecliste, tarım alanları içerisindeki yapılaşmalarla ilgili olarak, 2020 ücret tarifesi kapsamında inşaat ruhsat ve yapı kullanma izni ücretlerinde değişiklik yapılmasını içeren İmar, Plan ve Bütçe ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporları oybirliğiyle kabul edildi.

Eski tıp fakültesi acil binası Akdeniz Belediyesi’ne devredilecek

Akdeniz Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Ali Tanrıverdi başkanlığında belediye konferans salonunda yapıldı.
Yoklama ile başlayan toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özeti okunup oylandı ve ardından, ilk toplantıda komisyonlara havalesi gerçekleşen gündem maddelerine geçildi.
Mecliste, tarım alanları içerisindeki yapılaşmalarla ilgili olarak, 2020 ücret tarifesi kapsamında inşaat ruhsat ve yapı kullanma izni ücretlerinde değişiklik yapılmasını içeren İmar, Plan ve Bütçe ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporları oybirliğiyle kabul edildi. Gündem hakkında açıklama yapan Meclis Başkanvekili Tanrıverdi, tarımsal üretim yapılan seraların bu düzenlemenin dışında kaldığını belirterek, seralardan herhangi bir ücret alınmayacağını, ayrıca vatandaşın lehine olacak şekilde en asgari tutarları belirlediklerini ifade etti.
Mecliste, mülkiyeti Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne ait İhsaniye Mahallesi’nde bulunan eski tıp fakültesi acil binasının eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerde kullanılması amacıyla, belediyeye tahsisi, ayrıca MEÜ ile projeler yürütülmesi için Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a yetki verilmesiyle ilgili raporlar da görüşüldü. Oylamaya sunulan karar, üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bütçesinde bulunan ’cenaze giderleri’ ekonomik tertibindeki 300 bin TL kullanılabilir ödeneğin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine aktarılmasını içeren komisyon raporu da görüşülerek üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.
Akdeniz sınırlarındaki okullarda okuyan üstün yetenekli BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi) öğrencilerine, Akdeniz Belediyesi ile Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği yapılarak kendilerini geliştirmeleri yönünde akademik destek, araç gereç desteği, eğitim bursu ve ulaşım desteği verme konusunda Başkan Gültak’a, MEÜ ile protokol imzalama yetkisi oybirliğiyle verildi. Meclis üyeleri, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, ’Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi’ projesi çerçevesindeki iş ve işlemleri yapmak üzere Başkan Gültak’a yetki verilmesini içeren komisyon raporu da oybirliğiyle kabul etti.
Toplantıda son olarak, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği’nin 28-29 Mart 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği 4’üncü Ulusal Oda Müziği Yarışmasına, 10 bin TL+KDV tutarındaki giderin, belediye tarafından karşılanması amacıyla yapılacak olan ortak hizmet protokolünü imzalaması için Başkan Gültak’a yetki verilmesini içeren raporlar oybirliğiyle kabul edildi.

Eski tıp fakültesi acil binası Akdeniz Belediyesi’ne devredilecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Mersin Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:39
Sabah
06:58
Öğle
12:58
İkindi
16:13
Akşam
18:47
Yatsı
20:01

Mersin Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Akdaş Eczanesi
Merkez
Aydın (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Birtan Eczanesi
Merkez
Haziran Eczanesi
Merkez
İnal Eczanesi
Merkez
Karanfil Eczanesi
Merkez
Mervem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de okul bahçelerine 400 hünnap fidanı dikildi

Mersin’de okul bahçelerine 400 hünnap fidanı dikildi

Tarsus’ta "çöp evden" 1 kamyon çöp çıktı

Tarsus’ta "çöp evden" 1 kamyon çöp çıktı

Yılmaz, yağış bölgelerinde incelemelerde bulundu

Yılmaz, yağış bölgelerinde incelemelerde bulundu

Yol yapım, bakım ve onarım işlerindeki tehlike ve riskler anlatıldı

Yol yapım, bakım ve onarım işlerindeki tehlike ve riskler anlatıldı

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.