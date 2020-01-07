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  4. Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi

Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi

UŞAK HABERLERİ  | 07.01.2020 18:33 | Son Güncelleme

Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılanmalarına devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve tanık A.A. katıldı.

Duruşmada kendisine sanıklarla ilgili sorular yöneltilen tanık A.A, Erdoğan'ın başkanlık döneminde FETÖ'ye yakın olduğuyla ilgili söylentiler duyduğunu öne sürdü. A.A, o yıllarda belediyeye ait bir çay bahçesinin ihalesini aldığını ve çevresindekilerin, zaman zaman zabıta ekipleriyle yaşadığı sorunun çözülmesi için örgüte yakın kişilerle görüşmesi gerektiğini söylediklerini ancak kendisinin FETÖ üyeleriyle görüşmesi olmadığını ifade etti.

Sanıklardan Ali Erdoğan, suçsuz olduğunu, siyasi bir hesaplaşma nedeniyle hakkında asılsız iddialarda bulunulduğunu, başkanlık yaptığı dönemde ve sonrasında FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

Üç yıldır yargılandığını aktaran Erdoğan, "Ekonomik olarak zor durumdayım, suçsuzluğumun ispatlanması için bu davanın bitmesi gerekiyor. Bir an önce karar verilmesini istiyorum." dedi.

Sanık Aysun Erdoğan ise hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını söyledi.

Sanık Akarca da suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Ali Erdoğan'ın avukatı Hüsnü Şahin Bülbül, yargılamanın bir an önce sona ermesini talep etti.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile Ömer Oktay Akarca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 Ağustos 2016'da gözaltına alınmıştı. Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile Tuncay Yılmaz, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 23 Ağustos'ta tutuklanmış, Akarca ise sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti, 29 Ocak 2018'de görülen ilk duruşmada Erdoğan ve eşinin tahliyesine karar vermişti.

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