Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılanmalarına devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve tanık A.A. katıldı.

Duruşmada kendisine sanıklarla ilgili sorular yöneltilen tanık A.A, Erdoğan'ın başkanlık döneminde FETÖ'ye yakın olduğuyla ilgili söylentiler duyduğunu öne sürdü. A.A, o yıllarda belediyeye ait bir çay bahçesinin ihalesini aldığını ve çevresindekilerin, zaman zaman zabıta ekipleriyle yaşadığı sorunun çözülmesi için örgüte yakın kişilerle görüşmesi gerektiğini söylediklerini ancak kendisinin FETÖ üyeleriyle görüşmesi olmadığını ifade etti.

Sanıklardan Ali Erdoğan, suçsuz olduğunu, siyasi bir hesaplaşma nedeniyle hakkında asılsız iddialarda bulunulduğunu, başkanlık yaptığı dönemde ve sonrasında FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

Üç yıldır yargılandığını aktaran Erdoğan, "Ekonomik olarak zor durumdayım, suçsuzluğumun ispatlanması için bu davanın bitmesi gerekiyor. Bir an önce karar verilmesini istiyorum." dedi.