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Eski Vekil Demir’den Tunç’a ‘hayırlı olsun” ziyareti

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.12.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kastamonulu iş adamı eski milletvekili Murat Demir, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine gelen Yılmaz Tunç’u ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.AK Parti 26.

Eski Vekil Demir’den Tunç’a ‘hayırlı olsun” ziyareti

Kastamonulu iş adamı eski milletvekili Murat Demir, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine gelen Yılmaz Tunç’u ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.
AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, TBMM’de Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç’u makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Adalet Komisyonu Başkanımız ve Bartın Milletvekilimiz kadim dostum Sayın Yılmaz Tunç beyi makamında ziyaret ederek pandemi sürecinden dolayı gecikmiş olsa da yeni görevi için hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Kendisine gösterdiği ilgi alaka için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
Demir, “Ayrıca Türk siyasetinin tecrübeli ismi 24., 25. ve 26. dönem Yozgat Milletvekili Sayın Op. Dr. Ertuğrul Soysal ağabeyimizi Ankara’da ki çalışma ofisinde ziyaret ettik. Ülke gündemine pandemiye ve siyasete dair uzunca sohbet ve istişare etme olanağımız oldu. Kendisine ilgi ve alakası için çok teşekkür ediyorum, yoğun çalışma temposunda başarılar diliyorum” diye konuştu.

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