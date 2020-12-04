Eski Vekil Murat Demir’in baba acısı

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir’in babası Hasan Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir İstanbul’da hastanede tedavi altında olan ve son olarak yoğun bakım ünitesine alınan 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir’nin babası Hasan Demir, 86 yaşındaki hayatını kaybetti. Eski Vekil Murat Demir’in kardeşleri Emin Demir ve Mustafa Demir’in de babaları olan Hasan Demir’in cenazesi, yarın İstanbul’dan Kastamonu’ya getirilerek Cide’de Denizkonak köyünde toprağa verilecek.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun. Ailemizin direği bizim her şeyimiz Babamız Hasan Demir hakka yürüdü. Mekanın cennet olsun babam” dedi.

