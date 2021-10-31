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Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Uygur Tazebay hayatını kaybetti

31.10.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tazebay'ın cenazesi, yarın Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilis'te aile kabristanında defnedilecek

Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Uygur Tazebay, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet Yesevi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 87 yaşında vefat eden Tazebay için, yarın Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğle vaktinde cenaze namazı kılınacak. Tazebay, Kilis'te aile kabristanında defnedilecek.

Suriye'nin Azez kentinde 1934'te dünyaya gelen Uygur Tazebay, çalışma hayatına, 1955'te Gaziantep Teknik Ziraat Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde ziraat teknisyeni olarak başladı.

Tazebay, 1978'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Dış Münasebetler Daire Başkanı olarak atandı.

Türkiye Ticaret-Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevini de yürüten Tazebay, 1982'de YÖK'ün ilk genel sekreteri oldu.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 1985'te YÖK Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Tazebay, 1988'de YÖK Başkan Vekili olarak seçildi, bu görevi 1996'ya kadar sürdürdü.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun İkinci Başkanlığını da yapan Uygur Tazebay, 1994-2006 arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini yürüttü.

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