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  4. Eskici THOM Sporcuları İle Bir Araya Geldi

Eskici THOM Sporcuları İle Bir Araya Geldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Malzeme dağıtımı yapılan TOHM sporcuları ile bir araya geldi.Malzemeleri kullanmaya başlayan sporcular Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Malzeme dağıtımı yapılan TOHM sporcuları ile bir araya geldi.
Malzemeleri kullanmaya başlayan sporcular Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.
Sporcular ile Fotoğraf çektiren İl Müdürü Eskici, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlere daha iyi şartlarda spor yapmanız konusunda her türlü imkanı sağlamak için çalışıyor. Sizlerden isteğimiz daha çok çalışarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeniz. Spor Malzemelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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