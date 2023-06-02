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Eskiden kimse dönüp bakmazken, şimdi değerleri milyonlarla ifade ediliyor

02.06.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelindeki en sakin illerin başında Aydın’da kırsal kesimdeki evler gün geçtikçe kıymete binerken, huzur ve sessizlik arayanların adresi oluyor.

Eskiden kimse dönüp bakmazken, şimdi değerleri milyonlarla ifade ediliyor

Eskiden kimsenin dönüp bakmadığı ev ve araların şimdilerdeki değeri milyonlar ile ifade ediliyor.

Türkiye’nin hem iklimi hem de huzur ve güvenliği bakımından en yaşanabilir illerinden biri olan Aydın’da, kırsal kesimlerin değeri arttırmaya devam ediyor. Üzerinde yıllardır ’satılık’ ilanı bulunan ve bir türü alıcı bulamayan evler, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan ve 11 ilde etkili olan, 55 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi sonrası kıymete bindi. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar kent merkezindeki çok katlı yapılar yerine kırsal mahallelerdeki tek katlı evleri tercih etmeye başladı. Şehrin keşmekeşinden uzak, doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin birinci adresi haline gelen Aydın kırsalında hem sahibinden hem de emlakçılar aracılığı ile yıllardır kimsenin dönüp bakmadığı eski evler el değiştiriyor. Köylerde sakinliğin yanı sıra toprakla uğraşmanın insanı dinlendirdiğini de dile getiren vatandaşlar aynı zamanda büyük kısmı bahçeli olan evlerin bahçelerinde kendi yiyecekleri sebzeleri yetiştirmenin keyfinin bir başka olduğunu dile getiriyorlar.

ARSALAR DA DEĞERLENDİ

Sadece evlerin değil arsaların da değerlendiği kırsal kesimde yapılaşma da son sürat devam ediyor. Arsa satın alan bazı vatandaşlar hazır yapılmış evlerin yanı sıra yeni evler de yaptırıyor. İnşaatların arttığı bölgelerde bazı müteahhitler de villa tarzı evler yapmak içi kolları sıvadı. Gün geçtikçe hareketliliğin ve insan nüfusunun arttığı kırsal kesimlerde uzun yıllardır yaşayan vatandaşlar da yaşanan trafikten oldukça memnun olduklarını belirterek mahallelerinin kıymete binmesinin sevindirici olduğunu belirttiler.
Kırsal mahallelerin sakin ve doğa ile iç içe olan yaşam tarzı ile farkındalık oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar "Yakın bir zamana kadar durmadan göç veren kırsal mahallerin yeniden canlandığını ve değer kazandığını görmek oldukça mutluluk verici. Herkesin gözü kulağı buralarda. Aydın’ın sahil kesimi Kuşadası ve Didim başta olmak üzere, İzmir ve Muğla gibi gözde tatil mekanlarının bulunduğu illere yakınlığımız da bu değeri ikiye katlıyor. İnsanlar internetteki emlak ve arsa alım-satım siteleri başta olmak üzere her yerden Aydın’daki kırsal bölgelerden ev veya arsa alma telaşına düştü. Talep bu kadar çok olunca fiyatlar da ister istemez aldı başını gitti. Eskiden kimsenin dönüp bakmadığı yerler şimdi milyonlar değerinde" ifadelerini kullandılar.

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