YURTHABER
  4. ESKİ’den “su sayacı” uyarısı

ESKİ’den “su sayacı” uyarısı

ERZURUM HABERLERİ  | 19.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan su sayaç ve boruların donmalarına karşı uyarıda bulundu.

ESKİ’den “su sayacı” uyarısı

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan su sayaç ve boruların donmalarına karşı uyarıda bulundu. ESKİ, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü günlerde, su abonelerinin su sayaçlarına önlem alınmasını istedi. ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, sayaç ve boruların iyi korunmaması durumunda vatandaşların sıkıntıya düşebileceğini bildirerek, şu uyarıda bulundu: “Su sayacı, kolon borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması ve soğuk mekânlarda suyun kullanılmadığı zamanlarda çok az miktarda açık bırakılması sonucunda borularda ortaya çıkacak donmalar önlenebilecektir.” ESKİ yetkilileri ayrıca, vatandaşların yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezi ve 233 01 33 numaralı telefonların 24 saat aranabileceğini belirtti.
Kış aylarında sayaçların soğuktan korunması için şunların yapılması gerekmektedir: “Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır. Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaç ve borular, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir.”

ESKİ’den “su sayacı” uyarısı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!
EBB Şehir Tiyatrosu’ndan yeni bir oyun daha: Zoraki TabipEBB Şehir Tiyatrosu’ndan yeni bir oyun daha: Zoraki Tabip
Başkan Sekmen, “Akıllı Şehirler” sergisindeydiBaşkan Sekmen, “Akıllı Şehirler” sergisindeydi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Ocak Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:30
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:47

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Pazar

Kırküzer Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Polat Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.