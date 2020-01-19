ESKİ’den “su sayacı” uyarısı

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan su sayaç ve boruların donmalarına karşı uyarıda bulundu. ESKİ, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü günlerde, su abonelerinin su sayaçlarına önlem alınmasını istedi. ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, sayaç ve boruların iyi korunmaması durumunda vatandaşların sıkıntıya düşebileceğini bildirerek, şu uyarıda bulundu: “Su sayacı, kolon borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması ve soğuk mekânlarda suyun kullanılmadığı zamanlarda çok az miktarda açık bırakılması sonucunda borularda ortaya çıkacak donmalar önlenebilecektir.” ESKİ yetkilileri ayrıca, vatandaşların yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezi ve 233 01 33 numaralı telefonların 24 saat aranabileceğini belirtti.

Kış aylarında sayaçların soğuktan korunması için şunların yapılması gerekmektedir: “Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır. Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaç ve borular, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir.”



