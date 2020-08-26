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’’Eskigediz konaklarıyla adeta canlı bir müze, tanıtılması için hepimize sorumluluk düşüyor’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.08.2020 07:10 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesini ziyaret etti.Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ile Eskigediz Belde Belediye Başkanı Mustafa Arslan tarafından karşılanan Vali Çelik, beldede yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aldı.Frigler dönemine ait taşıdığı izler ve Osmanlı dönemine ait cami ve hamamlarıyla adından söz ettiren Eskigediz beldesinin tarihi ve turistik alanlarını ziyaret eden Vali Çelik, beldenin turizmden kazanımlarını artırmak amacıyla Zafer Kalkınma Ajansının (ZAFER) destekleriyle seyir terası yapılması planlanan alan ile restorasyon çalışması yapılması planlanan çamaşırhanede incelemelerde bulundu.Eskigediz Kent Müzesi ile tarihi Eskigediz evlerinin bulunduğu Koca Bahçe Meydanı’nı gezen Vali Çelik, vatandaşlarla selamlaşıp Eskigediz’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Eskigediz’in günümüze bir kültür zenginliği olarak ulaştığını ifade eden Vali Çelik, “Tarihi ve doğasıyla yıllara meydan okuyan Eskigediz konaklarıyla adeta canlı bir müze.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesini ziyaret etti.
Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ile Eskigediz Belde Belediye Başkanı Mustafa Arslan tarafından karşılanan Vali Çelik, beldede yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aldı.
Frigler dönemine ait taşıdığı izler ve Osmanlı dönemine ait cami ve hamamlarıyla adından söz ettiren Eskigediz beldesinin tarihi ve turistik alanlarını ziyaret eden Vali Çelik, beldenin turizmden kazanımlarını artırmak amacıyla Zafer Kalkınma Ajansının (ZAFER) destekleriyle seyir terası yapılması planlanan alan ile restorasyon çalışması yapılması planlanan çamaşırhanede incelemelerde bulundu.
Eskigediz Kent Müzesi ile tarihi Eskigediz evlerinin bulunduğu Koca Bahçe Meydanı’nı gezen Vali Çelik, vatandaşlarla selamlaşıp Eskigediz’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Eskigediz’in günümüze bir kültür zenginliği olarak ulaştığını ifade eden Vali Çelik, “Tarihi ve doğasıyla yıllara meydan okuyan Eskigediz konaklarıyla adeta canlı bir müze. Bu değerin tanıtılması için hepimize sorumluluk düşüyor. Üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

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