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Eskihisar Kalesi’inde Alişan Kapaklıkaya konferansı

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.08.2020 14:18 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Eskihisar Kalesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, yazar Alişan Kapaklıkaya vatandaşlarla bir araya geldi.Gebze Belediyesi Eskihisar Kalesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, yazar Alişan Kapaklıkaya Gebzeli vatandaşlara konferans gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi Eskihisar Kalesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, yazar Alişan Kapaklıkaya vatandaşlarla bir araya geldi.
Gebze Belediyesi Eskihisar Kalesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, yazar Alişan Kapaklıkaya Gebzeli vatandaşlara konferans gerçekleştirdi. Eskihisar kalesinde gerçekleşen konferansa Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılışında konuşan Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner, şehir dışında olması sebebiyle programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını iletti.
Programda kendi hayatından kesitleri anlatan, zaman zaman insanları güldüren, düşündüren ve hüzünlendiren yazar Alişan Kapaklıkaya, vatandaşlara sohbet havasında bir konferans verdi. Programın sonunda dinleyiciler arasından 10 kişiye Alişan Kapaklıkaya’nın imzalı kitabı hediye edildi. Gebze Belediyesi Eskihisar Kalesi kültür-sanat etkinlikleri 21 Ağustos Cuma yetişkin tiyatrosu “Miras”, 22 Ağustos Cumartesi günü yetişkin tiyatrosu “Ziyafet Sofrası” ve 23 Ağustos Pazar günü “Kuran-ı Kerim Ziyafeti ve Ney-Def” dinletisiyle devam edecek. Katlımın ücretsiz olduğu programlar saat 21.00’de başlayacak.

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